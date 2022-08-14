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Ракурс
ВСУ показали, как трофейный Т-72 бьет россиян на востоке

ВСУ показали, как трофейный Т-72 бьет россиян на востоке (ВИДЕО)

14 авг 2022, 21:50
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Збройні сили України показали, як трофейний Т-72 б'є армію воєнних злочинців росії на східному рубежі країни. Відповідне відео оприлюднив у Фейсбук офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Юрій Кочевенко.





Рідні мої, я знаю як зараз нам всім потрібні хороші новини. І вони обов’язково будуть, ми все для цього робимо. Кожен день, кожну годину і кожну хвилину. Кожен на своєму місці. А поки що ось. Розкішний трофей першого батальйону 95 ОДШБр Т-72, в чудовому стані і майже без пробігу. Підтримуйте ЗСУ, вірте в ЗСУ! Переможемо! — зазначив Кочевенко.

Водночас Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України в Telegram показало відео про те, як цей «темний» танчик перейшов на бік Світла.

Источник: Ракурс


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