ВСУ показали, как трофейный Т-72 бьет россиян на востоке

Збройні сили України показали, як трофейний Т-72 б'є армію воєнних злочинців росії на східному рубежі країни. Відповідне відео оприлюднив у Фейсбук офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Юрій Кочевенко.

Рідні мої, я знаю як зараз нам всім потрібні хороші новини. І вони обов’язково будуть, ми все для цього робимо. Кожен день, кожну годину і кожну хвилину. Кожен на своєму місці. А поки що ось. Розкішний трофей першого батальйону 95 ОДШБр Т-72, в чудовому стані і майже без пробігу. Підтримуйте ЗСУ, вірте в ЗСУ! Переможемо! — зазначив Кочевенко.