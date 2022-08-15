ВСУ отбили вражеские атаки на четырех направлениях. Фото:

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Ракурс

Українські військові відбили російські атаки на чотирьох напрямках.

Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Люте, Іскрисківщина та Біловоди Сумської області. На Харківському напрямку противник обстріляв із танків та реактивної артилерії райони 13 населених пунктів. На Слов’янському напрямку ворог з різноманітної артилерії гатив неподалік Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного. Росіяни вели штурмові дії у напрямку Тихоцьке — Долина, але успіху не мали й відійшли. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 15 серпня.

На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії, активно задіює штурмову та армійську авіацію. На Бахмутському напрямку ворог з артилерії та танків обстріляв райони Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Окупанти вели наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар’їнки, а також авіаудар біля Красногорівки. Росіяни намагалися наступати у напрямку Пісків та Первомайського, але успіху не мали й відійшли.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах 12 населених пунктів. У напрямку Времівки бійці ЗСУ знешкодили розвідгрупу окупантів. Ворог вів наступальні бої у напрямку Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагалися зосередити свої зусилля на утриманні зайнятих районів. Також обстріляли райони 16 населених пунктів.

Нагадаємо, у міністерстві оборони Великої Британії заявили, що пріоритетом росії минулого тижня, ймовірно, була переорієнтація підрозділів для посилення бойових дій на півдні України.