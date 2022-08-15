За сутки ВСУ ликвидировали 200 россиян и уничтожили 12 танков. Фото:

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Ракурс

Військові втрати росії щодня зростають — станом на 15 серпня загинули вже 43 тис. 750 ворожих солдатів.

Вчора українські воїни ліквідували 200 окупантів, підбили 12 танків, 15 бронемашин, п’ять автомобілів. Було підбито один гелікоптер та знищено п’ять одиниць артилерійських систем. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 серпня орієнтовно склали:

особового складу — близько 43 тис. 750 (+200) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 876 (+12) од,

бойових броньованих машин — 4 тис. 141 (+15) од,

артилерійських систем — 985 (+5) од,

РСЗВ — 261 (+0) од,

засоби ППО — 136 (+0) од,

літаків — 233 (+0) од,

гелікоптерів — 195 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 787 (+3),

крилаті ракети — 187 (+0),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 44 (+5) од,

спеціальна техніка — 92 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Нагадаємо, упродовж 14 серпня Збройні сили України давали відсіч путінській армії, яка обстрілювала Харківщину, Херсонщину та Миколаївщину, й вела штурмові дії на Донбасі.