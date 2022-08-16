Аналитики Института изучения войны заявили о расколе в воюющих против Украины днр и лнр

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили про розкол у проросійських силах, які воюють в Україні — ополченці так званої лнр відмовилися продовжувати бойові дії в Донецькій області.

У доповіді ISW за 15 серпня згадується відео, яке, за даними США, зняли ополченці фейкової лнр. На ньому вони скаржаться на важкі бої та відмовляються воювати за «колег» з днр.

За словами чоловіків, їхню роботу вже закінчено, оскільки вся Луганська область України «відвойована».

У доповіді ISW згадується відео, яке, за даними США, зняли ополченці так званої «ЛНР». На ньому вони скаржаться на важкі бої та відмовляються воювати за «ДНР». За словами чоловіків, їхню роботу вже закінчено, оскільки вся Луганська область України «відвойована». ISW не підтверджує справжність відео. Однак в інституті вказали, що це вже не перше свідчення низького морального духу формувань ЛНР.

Як повідомляють аналітики ISW, ця тенденція є небезпечною для російських сил, які прагнуть набрати більше нових солдатів з Луганської області, щоб компенсувати втрати.

Подальший розкол усередині керованих росією сил також загрожує ще більше знизити ефективність військових дій росії, — зазначають експерти.

Воєнні експерти Інституту вивчення війни (ISW) виділили кілька напрямків діяльності російських військ 15 серпня: