Власти Донбасса показали, как сейчас выглядит Бахмут

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Бахмут — одна з найгарячіших точок Донеччини. Місто перебуває під постійними обстрілами росіян. Щодня страждають цивільні.

Понад 20 будинків пошкоджено лише за попередню ніч. Місцева влада вкотре наголошує, що кожен, хто залишається в місті, наражає себе на смертельну небезпеку.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко показав, як зараз виглядає Бахмут.

Свіжі новини з інших міст України поблизу лінії фронту такі: сьогодні ніч минула відносно спокійно в Миколаєві. Жителі окремих районів могли чути вибухи близько 5:30 ранку, але «прильотів» по місту не було, кілька ракет розірвалось у полях.

О 2.15 російські війська обстріляли пʼять із девʼяти районів Харкова. За словами мера міста Ігоря Терехова, під вогнем опинилися Шевченківський та Київський, Салтівський, Індустріальний та Холодногірський райони.

Інформації про постраждалих наразі немає. Є руйнування інфраструктурних та інших обʼєктів та доріг.

Дніпропетровську область вночі також знову обстріляли. Від російських ударів «Градами» та «Ураганами» потерпали Нікопольський та Криворізький райони.

У Криворізькому районі були влучання по Мар’янському та Великій Костромці Зеленодольської громади. Поранені двоє жінок — 20 та 84 років. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін.

Нікопольський район — 40 «прильотів» з «Градів» та 10 зі ствольної артилерії. У Червоногригорівській громаді понівечені 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства. Перебито газогін та лінію електропередач. До двох тисяч людей залишилися без світла.