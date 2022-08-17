Ракетные удары по Одесщине и Николаевщине нанесла рф — детали

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Ракурс

Ракетні удари по Одеській та Миколаївській області задали минулої ночі воєнні злочинці росії. На Одещині дві російські ракети спричинили руйнування та пожежу на базі відпочинку та в кількох приватних будівлях.

Про це вранці повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Телеграм.

О 6.58 він з посиланням на Оперативне командування «Південь» вказав, що внаслідок ракетного удару поранення дістали троє громадян. Триває рятувальна операція.

Водночас минулої ночі у різних районах Миколаєва прогриміли вибухи.

Потужні вибухи в Миколаєві. Їх чути у різних районах міста. Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги, — зазначив мер міста Олександр Сєнкевич.

З його слів, є влучання у цивільні об'єкти, пошкоджені житлові будинки. У Миколаєві тимчасово не працювали лінії 101 та 112, вранці їх роботу вдалося відновити.