Оккупанты понесли потери возле Краматорска, Бахмута и Авдеевки. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n173820-okkupanty-ponesli-poteri-vozle-kramatorska-bahmuta-i-avdeevki-genshtab.html

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Російські окупанти намагаються встановити контроль над Донецькою та Луганською областями та утримати захоплені території в Херсонській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській областях.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії райони Вовківки, Яструбиного та Попівки Сумської області. На Слобожанському напрямку противник продовжує вести бойові дії, щоб утримати зайняті раніше рубежі. На Харківському напрямку ворог гатив з танків та різноманітної артилерії по Карасівці, Петрівці, Базаліївці, Ртищівці, Дуванці, Іванівці, Мосьпановому, Лісному, Великих Проходах, Питомнику, Гусарівці та Чепілю. Росіяни також замінували місцевість неподалік Леб’яжого. Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 18 серпня.

Райони чотирьох населених пунктів противник обстріляв із артилерії на Слов’янському напрямку, а на Краматорському напрямку вдарив по районах восьми населених пунктів. Росіяни вели наступ на напрямку Миколаївка — Виїмка, але успіху не мав та відійшов.

На Бахмутському напрямку ворог гатив біля Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська. Намагався наступати на напрямках Володимирівка — Соледар, Покровське — Бахмутське, Покровське — Бахмут, Клинове — Бахмут, Семигір’я — Зайцеве, Семигір’я — Кодема та Гольмівський — Зайцеве. У Генштабі запевняють, що окупанти зазнали втрат та відійшли.

Поблизу шести населених пунктів на Авдіївському напрямку фіксувалися прильоти, а ворожий наступ на напрямку Лозове — Первомайське не мав успіху.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обороняються й обстрілювали райони 11 населених пунктів. Росіяни намагалися штурмувати у напряму Єгорівка — Шевченкове, але змушений був відійти.

На Південнобузькому напрямку росіяни намагаються втримати зайняті позиції, обстрілювали райони Миколаєва та населених пунктів Степова Долина, Луч, Посад-Покровське, Галицинове, Олександрівка, Мирне, Широке, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Первомайське, Кавказ, Мурахівка, Андріївка, Осокорівка, Іванівка та Трудолюбівка.

Нагадаємо, в Генеральному штабі ЗСУ повідомляли, що російські військові намагалися прорвати оборону української армії на низці напрямків, але захисники дали бій ворогу.