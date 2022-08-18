Артиллеристы ВСУ уничтожили «Гиацинт» оккупантов. Фото:

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Ракурс

Українські артилеристи продовжують наводити жах на ворога, знищуючи його техніку та живу силу.

Військовослужбовці окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола зуміли перетворити самохідну артилерійську установку 2С5 «Гіацинт» ворога на металобрухт. Про це 18 серпня повідомляється на сторінці бригади у Facebook.

Вдало вполювали і знищили САУ орків разом з БК. Бійці 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола продовжують успішну демілітаризацію окупантів і завзято руйнують техніку і загарбницькі плани ворогів, — йдеться в повідомленні.

Бійці опублікували відео знищення ворожої техніки. На кадрах видно, як яскраво вибухає боєкомплект. Дата та напрямок ліквідації росіян не розкриваються.

Як відомо, радянська 152-мм самохідна артилерійська установка 2С5 «Гіацинт-С» призначена для ведення контрбатарейної боротьби, руйнування вогневих точок і польових споруд, боротьби з важкими САУ і танками противника.

Нагадаємо, українські артилеристи майстерно знищили три броньовані машини, один склад з боєкомплектом та три одиниці автомобільної техніки на Херсонському напрямку.