В июле крупнейшие страны ЕС впервые не предложили Украине новых военных поставок — Politico

https://racurs.ua/n173837-v-iule-strany-lidery-es-vpervye-ne-predlojili-ukraine-novyh-voennyh-postavok-politico.html

Ракурс

У липні найбільші країни ЄС вперше не запропонували Україні нових військових зобов’язань.

Видання Politico посилається на дослідження Кільського інституту світової економіки, де зазначається, що подібна тенденція до зниження допомоги простежується ще з кінця квітня.

Зусилля таких країн, як Франція та Німеччина, можуть слабшати якраз у той момент, коли Україна збирається розпочати контрнаступ.

Дані інституту показують, що великі європейські держави «не встигають» за військовою допомогою, що надходить із Великої Британії, Польщі та США.

Минулого тижня західні союзники зустрічалися в Копенгагені, щоб обговорити підтримку армії України — там домовились про допомогу на суму 1,5 млрд євро.

Однак голова української групи інституту Крістоф Требеш попередив, що ця цифра «мізерна у порівнянні з тим, що було зібрано на попередніх конференціях».

Він зазначив, що Європа має розглядати війну в Україні як кризу Єврозони чи пандемію коронавірусу, на які було спрямовано сотні мільярдів екстреного фінансування. Загальна європейська допомога Україні наразі є невеликою часткою цього.