Глобальное потепление приведет к росту стоимости зерновых

https://racurs.ua/n173925-globalnoe-poteplenie-neojidanno-povliyaet-na-stoimost-zerna-uchenye.html

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Зміни клімату можуть призвести до зростання врожаїв пшениці у світі через збільшення кількості CO2, котре компенсує вплив кліматичного стресу на рослин. Проте збільшення світового врожаю не обов’язково призведе до зниження споживчих цін.

Такого висновку дійшла міжнародна група вчених, котра оцінила комплексний вплив зміни клімату та екстремальних кліматичних явищ на глобальний ринок пшениці та ланцюжок попиту у світі, де температура тепліша на 2°. Про це повідомляє прес-служба Китайської академії наук.

Цей суперечливий результат передусім обумовлений нерівномірним географічним впливом. Очікується, що врожайність пшениці зросте в країнах-експортерах у високих широтах, але продемонструє зниження в країнах-імпортерах пшениці в низьких широтах, — наголошують дослідники.

В такій ситуації виникне підвищення попиту на міжнародну торгівлю та зростання споживчих цін у країнах-імпортерах, що поглибить традиційні схеми торгівлі між імпортерами пшениці та країнами-експортерами, зазначають дослідники.

У попередніх дослідженнях зазначалося, що лібералізація торгівлі допоможе пом’якшити кліматичний стрес через покращення мобільності ринку. Це дослідження показало, що така політика справді може зменшити економічний тягар споживачів від продуктів із пшениці — однак вплив на доходи фермерів буде неоднозначним.

Наприклад, політика лібералізації торгівлі в умовах потепління на 2° може стабілізувати або навіть покращити доходи фермерів у країнах-експортерах пшениці, але зменшить доходи фермерів у країнах-імпортерах пшениці, — зазначається в статті.

Такі результати створюватимуть нову економічну нерівність між країнами-імпортерами та експортерами пшениці, зазначають дослідники.