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Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданским, фото: «Подробности»

Из 20 российских ракет 19 бьют по гражданским — СБУ

21 авг 2022, 13:29
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росія за шість місяців повномасштабного вторгнення в Україну вбила тисячі мирних жителів та знищила низку цивільних об'єктів.





Лише кожна 20-та із запущених росією ракет булі спрямована на військові об'єкти. Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.

Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об'єкту, решта 19 — влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети… У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя, — наголошують в СБУ й обіцяють, що російські терористи понесуть справедливе покарання.

Нагадаємо, сьогодні, 21 серпня, вночі російські ракети завдали нового удару по Одещині — влучили у зерносховище в Одеському районі.

Источник: Ракурс


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