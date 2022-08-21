Россия продолжает наносить ракетные удары по гражданским, фото: «Подробности»

https://racurs.ua/n173927-iz-20-rossiyskih-raket-19-but-po-grajdanskim-sbu.html

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росія за шість місяців повномасштабного вторгнення в Україну вбила тисячі мирних жителів та знищила низку цивільних об'єктів.

Лише кожна 20-та із запущених росією ракет булі спрямована на військові об'єкти. Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє прес-центр СБУ.

Лише кожен 20-й ракетний удар рф був завданий по військовому об'єкту, решта 19 — влучали у житлові будинки, школи, лікарні, університети… У те, що українці будували й створювали своїми руками, і з чого складалося наше мирне життя, — наголошують в СБУ й обіцяють, що російські терористи понесуть справедливе покарання.

Нагадаємо, сьогодні, 21 серпня, вночі російські ракети завдали нового удару по Одещині — влучили у зерносховище в Одеському районі.