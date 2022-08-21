В оккупированной Новой Каховке на «открытие» детсада привели только одного ребенка

Рашисты захватили Новую Каховку в начале полномасштабного вторжения, фото: Ирина Федишин

https://racurs.ua/n173926-v-okkupirovannoy-novoy-kahovke-na-otkrytie-detsada-priveli-tolko-odnogo-rebenka.html

Ракурс

У Новій Каховці, тимчасово окупованому місті Херсонської області, на відкриття дитячого садочка, яке відбувалося під патронатом окупантів, привели лише одну дитину.

Про це на своїй сторінці в соціальні мережі Фейсбук повідомляє депутат Новокаховської міської ради Ірена Лепень.

На відкриття дитячого садочку «Івонька» в Новій Каховці під патронатом окупанта прийшли нова гауляйтерна завідувачка, одна вихователька і один відвідувач — хлопчик працівниці садка, — зазначає Лепень. — Інші діти відвідувати цей дитсадочок відмовилися.

Нагадаємо, у липні окупанти заявили, що діти, котрі народилися на Херсонщині після початку російського втогнення 24 лютого, а також діти-сироти автоматично отримуватимуть громадянство рф.