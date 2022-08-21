Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Рашисты захватили Новую Каховку в начале полномасштабного вторжения, фото: Ирина Федишин

В оккупированной Новой Каховке на «открытие» детсада привели только одного ребенка

21 авг 2022, 12:58
999

У Новій Каховці, тимчасово окупованому місті Херсонської області, на відкриття дитячого садочка, яке відбувалося під патронатом окупантів, привели лише одну дитину.





Про це на своїй сторінці в соціальні мережі Фейсбук повідомляє депутат Новокаховської міської ради Ірена Лепень.

На відкриття дитячого садочку «Івонька» в Новій Каховці під патронатом окупанта прийшли нова гауляйтерна завідувачка, одна вихователька і один відвідувач — хлопчик працівниці садка, — зазначає Лепень. — Інші діти відвідувати цей дитсадочок відмовилися.

Нагадаємо, у липні окупанти заявили, що діти, котрі народилися на Херсонщині після початку російського втогнення 24 лютого, а також діти-сироти автоматично отримуватимуть громадянство рф.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров