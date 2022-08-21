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Ракурс
Рашисти захопили Нову Каховку на початку повномасштабного вторгнення, фото: Ірина Федишин

В окупованій Новій Каховці на «відкриття» дитсадка привели лише одну дитину

21 сер 2022, 12:58
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У Новій Каховці, тимчасово окупованому місті Херсонської області, на відкриття дитячого садочка, яке відбувалося під патронатом окупантів, привели лише одну дитину.





Про це на своїй сторінці в соціальні мережі Фейсбук повідомляє депутат Новокаховської міської ради Ірена Лепень.

На відкриття дитячого садочку «Івонька» в Новій Каховці під патронатом окупанта прийшли нова гауляйтерна завідувачка, одна вихователька і один відвідувач — хлопчик працівниці садка, — зазначає Лепень. — Інші діти відвідувати цей дитсадочок відмовилися.

Нагадаємо, у липні окупанти заявили, що діти, котрі народилися на Херсонщині після початку російського втогнення 24 лютого, а також діти-сироти автоматично отримуватимуть громадянство рф.

Джерело: Ракурс


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