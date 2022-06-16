«Нова влада» Херсонщини даватиме російське громадянство дітям, що народилися після початку війни

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Діти, що народилися на Херсонщині після 24 лютого, а також діти-сироти автоматично отримуватимуть російське громадянство.

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Про це російському пропагандистському виданню «РИА Новости» заявив колаборант та зрадник кирило стремоусов, якого російські державні ЗМІ називають «заступником голови військово-цивільної адміністрації» Херсонської області.

Він стверджує, що в регіоні існує «ажіотажний попит» на російські паспорти та вже подано понад десять тисяч заявок на їхнє оформлення.

Херсонська область з початку березня практично повністю під контролем російських військ.

«Нова влада» регіону неодноразово заявляла про прагнення приєднатися до росії. Наприкінці травня президент рф Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок звернень про російське громадянство для жителів Херсонської та Запорізької областей України.

11 червня повідомлялося, що у цих областях почали видавати перші російські паспорти.

Нагадаємо, примусова паспортизація мешканців окупованих територій порушує міжнародне гуманітарне право.

Тим часом вожак терористичного угруповання днр денис пушилін 16 червня заявив, що рішення щодо «референдуму» про приєднання днр до росії прийматиметься після завершення «військової операції». Він очікує, що вона закінчиться до кінця року.