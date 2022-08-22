ВСУ дали бой врагу, который пытался штурмовать. Фото: Генштаб

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Росіяни намагаються не лише встановити повний контроль над територіями Луганської та Донецької областей й утримати вже захоплені території, але відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без суттєвих змін. Ворог обстріляв із ствольної артилерії райони Катеринівки та Ободів Сумської області. На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Світличного, Слатиного, Питомника, Петрівки, Піщаного, Гусарівки, Мосьпанового, Криничного та Пришиба. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 22 серпня.

На Слов’янському напрямку противник вів вогонь біля Дібрівного, Мазанівки та Долини. Штурм ворога у напрямках Довгеньке — Дібрівне, Бражківка — Нова Дмитрівка не мав успіху.

На Краматорському напрямку ворог намагається вести наступ у напрямку Спірне — Веселе. Там досі тривають бойові дії.

На Бахмутському напрямку окупанти з РСЗВ та артилерії гатили в районах населених пунктів Соледар, Зайцеве і Білогорівка. Невдалий був штурм загарбників у напрямках Вершина — Кодема і Гладосове — Кодема. Йдуть бої на напрямках Стряпівка — Соледар, Покровське — Бахмут, Травневе — Кодема, Семигір’я — Зайцеве та Гладосове — Курдюмівка.

На Авдіївському напрямку окупанти намагалися штурмувати у напрямках Спартак — Опитне, Новоселівка Друга — Красногорівка, Донецьк — Первомайське, Піски — Невельське, Лозове — Невельське. Всі ці потуги ворога були марними.

На Запорізькому напрямку росіяни вели наступ у напрямку Макарівка — Времівка, але змушені були відійти.

Ворог обстріляв із танків та різноманітної артилерії 13 населених пунктів на Південнобузькому напрямку. А на Миколаївському напрямку окупанти мають частковий успіх після штурму поблизу населеного пункту Благодатне.

Нагадаємо, 21 серпня у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські війська на Миколаївському напрямку ведуть бій у напрямку Васильки — Благодатне. Тут ворог має частковий успіх.