Магучих взяла первое «золото» Украины на чемпионатах Европы в женских прыжках в высоту

https://racurs.ua/n173952-maguchih-vzyala-pervoe-zoloto-ukrainy-na-chempionatah-evropy-v-jenskih-pryjkah-v-vysotu.html

Ракурс

Ярослава Магучіх — чемпіонка Європи зі стрибків у висоту. Українська атлетка завдяки меншій кількість спроб здобула перемогу на висоті 1.95 м у Мюнхені. Тут увечері 21 серпня завершився Чемпіонат Європи з легкої атлетики.

Другою у секторі висотниць з таким же результатом була чорногорка Марія Вучич, третьою — Ангеліна Топіч з Сербії (1,93 м).

Інші українки — Ірина Геращенко та Юлія Левченко — вибороли відповідно 5 і 9 місця.

Медаль Магучіх — перше «золото» України в історії на чемпіонатах Європи саме у жіночих стрибках у висоту.

Це п’ята нагорода українських легкоатлетів на Чемпіонаті Європи у Мюнхені. Раніше бронзову медаль завоював Андрій Проценко з Миколаєва у стрибках у висоту. Вікторія Ткачук була другою у фіналі бігу на 400 м з бар'єрами, а Анна Рижикова — третьою. Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою у потрійному стрибку.

«Ракурс» повідомляв про загибель внаслідок російського обстрілу Харкова матері стрибунки у висоту Катерини Табашник.