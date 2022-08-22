Еще 200 российских оккупантов стали «двухсотыми». Фото:

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Ракурс

Військові втрати росії через війну в Україні збільшуються з кожним днем.

За добу були знищені 200 окупантів, сім танків, шість броньовиків, чотири артилерійські системи, чотири системи ППО, один гелікоптер, дев’ять безпілотників, чотири крилаті ракети та шість одиниць спеціальної техніки. Про це 22 серпня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 22 серпня орієнтовно склали:

особового складу — близько 45 тис. 400 (+200) осіб ліквідовано,

танків — 1 тис. 919 (+7) од,

бойових броньованих машин / APV — 4230 (+6) од,

артилерійських систем — 1 тис. 32 (+4) од,

РСЗВ — 266 (+0) од,

засоби ППО — 145 (+4) од,

літаків — 234 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters — 198 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 815 (+9),

крилаті ракети —194 (+4),

кораблі/катери — 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 3 тис. 149 (+6) од,

спеціальна техніка — 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, українська розвідка встановила, що у нижньогородській області рф фактично було зірвано формування танкового батальйону, що триває з початку липня. З необхідних 160 осіб контракт на проходження служби підписали лише близько 30.