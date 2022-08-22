Артиллерия ВСУ уничтожила российскую «Шилку» на Харьковщине. Фото: topwar.ru

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Ракурс

Російські окупанти втратили ще одну систему протиповітряної оборони.

Українські прикордонники опублікували відео знищення артилерією російської зенітної самохідної установки «Шилка» в Харківській області. Про це 22 серпня повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що систему ППО виявили безпілотник, який проводив аеророзвідку. Прикордонники передали артилеристам інформацію та координати.

«Боги війни» завдали ударів по отриманим від ДПСУ координатам та знищили «Шилка». Прикордонники наголосили, що продовжують стримувати ворога, наносячи йому максимальних втрат.

Нагадаємо, артилерія Збройних сил України точними пострілами уразила бронетехніку та особовий склад російських окупантів. Вороги намагалися сховатися в лісі, але розвідка все-одно їх виявила.