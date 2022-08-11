Десантники і єгері показали бойову роботу по БМП росіян з відстані 4 км (ВІДЕО)

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Ракурс

Артилерія Збройних сил України точними пострілами уразила бронетехніку та особовий склад російських окупантів. Росіян виявила аеророзвідка 71 окремої єгерської бригади.

Військовослужбовці опублікували відео бойової роботи.

Свої замасковані позиції, росіяни розташували у лісі, неподалік від ґрунтової дороги. Український розвідувальний безпілотник виявив декілька одиниць бронетехніки — щонайменше на кадри відео потрапили дві бойові машини піхоти БМП-3, а також російські військові та укріплення.

По виявленому скупченню російських окупаційних сил, українська артилерія завдала вогневого удару. Результати ураження противника фіксував український дрон, який коригував вогонь артилерії.

Після удару артилеристи помітили загоряння одного колісного бронетранспортера БТР-82 або БТР-80 серед лісу, який раніше на відео не потрапив.

Рашистська бронетехніка палає, ворожий взводний опорний пункт зруйнований, а орки панічно розбігаються по кущах. Дрони 71 єгерської бригади знову вполювали здобич і навели на неї нашу артилерію, — написали військові на своїй стоірнці у Фейсбук.

71 окрема єгерська бригада — підрозділ, який створений одразу після початку широкомасштабного вторгнення російських окупантів в Україну. Відтоді бійці бригади протистоять ворогу на найгарячіших ділянках фронту.

Тим часом українські десантники показали знищення БМП російських окупантів знищили на південному напрямку. Розрахунок переносного протитанкового ракетного комплексу «Скіф» контролював дорогу між населеними пунктами на Херсонщині й не міг пропустити таку нагоду, коли на моніторі з’явилася ворожа техніка.