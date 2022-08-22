Усик против Фьюри - СМИ назвали дату и место поединка

https://racurs.ua/n173969-usik-protiv-furi-smi-nazvali-datu-i-mesto-poedinka.html

Ракурс

Тайсон Ф’юрі може зустрітися з Олександром Усиком вже 17 грудня у мегапоєдинку за об'єднання всіх чемпіонських поясів суперважкого дивізіону.

Daily Mail пише, що бій пройде у Саудівській Аравії у ніч перед фіналом чемпіонату світу з футболу у сусідньому Катарі.

Очікується, що цей бій матиме ще більший призовий фонд, ніж поєдинок між Усіком та Джошуа 20 серпня, коли кожен із боксерів заробив приблизно по 40 млн дол.

У ніч проти 21 серпня український боксер Олександр Усик вдруге здолав британця Ентоні Джошуа у поєдинку за чемпіонські пояси у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Попередній бій у вересні 2021 року завершився перемогою Усика за очками, Джошуа скористався передбаченим контрактом правом на бій-реванш.

Чемпіон світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі (32−0−1; 23 КО) після перемоги українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO та The Ring Усика в поєдинку проти Джошуа нецензурно висловився про обох боксерів.

Відповідний пост він опублікував у Твіттер: