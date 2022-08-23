В Луцке демонтируют советскую символику, фото: «Волынские новости»

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Ракурс

У Луцьку з 40-метрового обеліска, розташованого на меморіалі Вічної Слави, розпочали демонтувати розміщену там радянську зірку.

Роботи виконуються з допомогою підіймача та болгарки, у них, зокрема, задіяні працівники обласного управління ДСНС. Про це сьогодні, 23 серпня, повідомляють видання «Волинські новини» та «Суспільне Луцьк».

Зазначається, що радянська зірка виготовлена з бронзи, всередині вона пустотіла. Її вага становить 300 кг, розміщена зірка на висоті 36 м.

Спочатку її намагалися зрізати повністю, проте згодом вирішили демонтувати шматками.

Ми плануємо сьогодні її демонтувати. Будемо демонтовувати її шматками. Вона не зовсім легко, але ріжеться. Тобто ми її розрізаємо і знімаємо, — заявив представник міської ради.

Чи розміщуватимуть на цьому обеліску новий символ, вирішать згодом.

Джерело: «Волинські новини», «Суспільне Луцьк»