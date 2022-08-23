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Ракурс
У Луцьку демонтовують радянську символіку, фото: «Вікіпедія»

300-кілограмову радянську зірку зрізають з 40-метрового обеліска у Луцьку (ФОТО)

23 сер 2022, 16:45
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У Луцьку з 40-метрового обеліска, розташованого на меморіалі Вічної Слави, розпочали демонтувати розміщену там радянську зірку.





Роботи виконуються з допомогою підіймача та болгарки, у них, зокрема, задіяні працівники обласного управління ДСНС. Про це сьогодні, 23 серпня, повідомляють видання «Волинські новини» та «Суспільне Луцьк».

Зазначається, що радянська зірка виготовлена з бронзи, всередині вона пустотіла. Її вага становить 300 кг, розміщена зірка на висоті 36 м.

Спочатку її намагалися зрізати повністю, проте згодом вирішили демонтувати шматками.

Ми плануємо сьогодні її демонтувати. Будемо демонтовувати її шматками. Вона не зовсім легко, але ріжеться. Тобто ми її розрізаємо і знімаємо, — заявив представник міської ради.

Чи розміщуватимуть на цьому обеліску новий символ, вирішать згодом.

У Луцьку демонтовують радянську символіку, фото: «Суспільне Луцьк»

У Луцьку демонтовують радянську символіку, фото: «Волинські новини»

Джерело: «Волинські новини», «Суспільне Луцьк»

Джерело: Ракурс


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