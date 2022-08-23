Дуда призвал демонтировать Nord Stream 2 в знак изменения политики Запада

Анджей Дуда призывает демонтировать газопровод «Северный поток-2», фото: LRT

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Президент Польщі Анджей Дуда закликав демонтувати прокладений по дну Балтійського моря газогін «Північний потік-2» на знак зміни політики Заходу щодо росії.

За словами дуди, не може бути повернення до звичного бізнесу з росією, коли вона воює з Україною. Про це президент Польщі сказав у виступі на другому саміті Кримської платформи, повідомляє агентство «Укрінформ».

Зміна політики (щодо росії — ред.) на Заході — це не просто призупинення чи цілковите припинення «Північного потоку-2», а повний демонтаж цього газогону, — наголосив Польщі.

Він наголосив, що «Північний потік — 2» почали будувати вже після незаконної анексії Криму.

Я вважаю, що багато кому з нас треба подивитися в свою душу і запитати себе, що відбулося після минулорічної зустрічі (на інавгураційному саміті Кримської платформи — ред.), чи не надто багато країн показували росії, що вони згодні якось її задобрювати, щоб можна було й далі вести business as usual, — зазначив Дуда.

Президент Польщі додав, що після здійснених росією бомбардувань Києва і Харкова, а також злочинів у Ірпені, Бородянці та Бучі і знищення Маріуполя не може бути повернення до лінії розмежування станом на 23 лютого 2022 року.

Треба звільнити всю територію України, разом із Кримом, — вважає він.

Джерело: «Укрінформ»