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Ракурс
Обстрел «администрации» Пушилина в Донецке инсценировала россия. Фото: РосСМИ

россия стоит за обстрелом «администрации» Пушилина в Донецке — ISW

24 авг 2022, 09:50
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Обстріл «адміністрації» ватажка так званої Донецької народної республіки Дениса Пушиліна в окупованому Донецьку інсценувала російська федерація.





Цей удар по центру міста окупанти можуть використати для виправдання ударів по українських урядових будівлях 24 серпня, в День Незалежності. Так вважають фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW), звіт якого з’явився на їхньому сайті.

Російські ЗМІ представили атаку як прямий український удар по урядовій будівлі ДНР, потенційно з метою створення інформаційних умов для відповідних ударів по українських урядових будівлях в День Незалежності, — наголошується в матеріалі.

Також повідомляється, що на момент обстрілу будівлі в Донецьку ватажка терористів ДНР Дениса Пушиліна там не було.

Нагадаємо, 23 серпня у центрі Донецька вдень 23 серпня пролунали вибухи. Окупанти повідомили, що нібито українська артилерія вдарила по адміністрації ватажка ДНР Дениса Пушілина. Снаряд прямо влучив у фасад будівлі, також постраждало праве крило та верхній поверх, у самій будівлі почалася пожежа.

Источник: Ракурс


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