Спецслужбы рф планировали в Украине постановочные «акции протеста» ко Дню Независимости. Фото:

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Російські спецслужби планували провести в Україні постановчі «акції протесту».

До Дня Незалежності України федеральна служба безпеки рф хотіла використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях. Ворожа спецура хотіла, щоб так звані мітингувальники активно критикували та засуджували військове командування України. Ці «протести» організатори планували відзняти на відео. Контент потім хотіли поширити через інтернет та російські ЗМІ. Про це 24 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

З’ясувалося, що куратори з москви наказали організувати фейкову акцію колишнім учасникам ГО «журналісти стремоусова», які на початку 2022 року вже організовували подібні акції у Києві. Сам кирило стреморусов зараз являється заступником гауляйтера Херсону.

СБУ встановила, що фсб продумувала так звані акції заздалегідь й вийшли на новий контакт із координаторами Житомирського та Полтавського осередків руху стремоусова у травні 2022 року. Вони мали залучити матерів українських воїнів до протестів біля обласних військкоматів.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили, що фсб росії під час повномасштабного вторгнення армії воєнних злочинців рф в Україну готувала два маріонеткові «уряди» — на чолі з колишнім президентом-втікачем віктором януковичем для Києва та його колишніми соратниками — для південно-східної України.