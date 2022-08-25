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Ракурс
ВСУ продырявили Антоновский и Каховский мосты - удары по россиянам

ВСУ продырявили Антоновский и Каховский мосты — удары по россиянам

25 авг 2022, 08:25
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Уранці 25 серпня близько 5.00 у Херсоні в районі Антонівського мосту прогриміли вибухи. Практично одразу там спалахнула пожежа.





Про це пише «Суспільне».

Крім того, у ніч проти 25 серпня артилерія вдарила по Каховському мосту, авіація громила ППО росіян, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Свіжі новини з південного фронту невтішні для армії рф — остаточні втрати ворога уточнюються, але вже відомо, що завдяки діям ЗСУ вороже військо «схудло» на 12 військових, три одиниці броньованої автотехніки, склад боєприпасів.

Источник: Ракурс


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