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Ракурс
ЗСУ продірявили Антонівський та Каховський мости

ЗСУ продірявили Антонівський та Каховський мости

25 сер 2022, 08:25
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Уранці 25 серпня близько 5.00 у Херсоні в районі Антонівського мосту прогриміли вибухи. Практично одразу там спалахнула пожежа.





Про це пише «Суспільне».

Крім того, у ніч проти 25 серпня артилерія вдарила по Каховському мосту, авіація громила ППО росіян, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Свіжі новини з південного фронту невтішні для армії рф — остаточні втрати ворога уточнюються, але вже відомо, що завдяки діям ЗСУ вороже військо «схудло» на 12 військових, три одиниці броньованої автотехніки, склад боєприпасів.

Джерело: Ракурс


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