ЗСУ продірявили Антонівський та Каховський мости

https://racurs.ua/ua/n174058-zsu-prodiryavyly-antonivskyy-ta-kahovskyy-mosty.html

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Уранці 25 серпня близько 5.00 у Херсоні в районі Антонівського мосту прогриміли вибухи. Практично одразу там спалахнула пожежа.

Про це пише «Суспільне».

Крім того, у ніч проти 25 серпня артилерія вдарила по Каховському мосту, авіація громила ППО росіян, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Свіжі новини з південного фронту невтішні для армії рф — остаточні втрати ворога уточнюються, але вже відомо, що завдяки діям ЗСУ вороже військо «схудло» на 12 військових, три одиниці броньованої автотехніки, склад боєприпасів.