Россияне потеряли в Украине контроль над территориями, превышающими площадь Дании, но им "удалось оккупировать Андорру"

https://racurs.ua/n174059-rossiyane-poteryali-v-ukraine-kontrol-nad-territoriyami-prevyshauschimi-ploschad-danii.html

Ракурс

З 21 березня (орієнтовна дата найглибшого просування російських військ в Україну) окупанти втратили у війні приблизно 45 тис. км² захопленої території — це площа більша за Данію.

Про це 25 серпня пишуть в американському Інституті вивчення війни (ISW).

З часу відновлення наступальних операцій у липні, за останні 39 днів, окупанти завоювали лише один відсоток від втраченого. Це — близько 450,84 км² території, що дорівнює приблизно площі Андорри.

Водночас в ISW зазначають, що російські війська не можуть перетворити обмежені тактичні успіхи на ширші оперативні, а їхні наступальні операції на сході України досягають кульмінації.

росія продовжує формувати нові «добровольчі загони» для війни в України. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що, ймовірно, більшість російських так званих «батальйонів» матимуть розмір посилених рот.