Росіяни втратили в Україні контроль над територіями, що перевищують площу Данії, але їм "вдалося окупувати Андорру"

https://racurs.ua/ua/n174059-rosiyany-vtratyly-v-ukrayini-kontrol-nad-terytoriyamy-scho-perevyschuut-ploschu-daniyi-ale.html

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З 21 березня (орієнтовна дата найглибшого просування російських військ в Україну) окупанти втратили у війні приблизно 45 тис. км² захопленої території — це площа більша за Данію.

Про це 25 серпня пишуть в американському Інституті вивчення війни (ISW).

З часу відновлення наступальних операцій у липні, за останні 39 днів, окупанти завоювали лише один відсоток від втраченого. Це — близько 450,84 км² території, що дорівнює приблизно площі Андорри.

Водночас в ISW зазначають, що російські війська не можуть перетворити обмежені тактичні успіхи на ширші оперативні, а їхні наступальні операції на сході України досягають кульмінації.

росія продовжує формувати нові «добровольчі загони» для війни в України. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що, ймовірно, більшість російських так званих «батальйонів» матимуть розмір посилених рот.