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володимир путін, фото: «Українська правда»

путін у війні робить ставку на зимові морози — Reuters

24 сер 2022, 21:04
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Російський диктатор володимир путін у війні проти України робить ставку на те, що холодна зима змусить Євросоюз натиснути на Україну, щоб підписати перемир’я на вигідних кремлю умовах.





Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на інформовані джерела.

У нас є час, ми можемо почекати, — заявив агенству російський представник на умовах анонімності.

За словами російського джерела видання, стрімкі ціни на енергоносії та можливий дефіцит цієї зими — єдиний шлях до миру, який бачить Москва, оскільки українська сторона заявила, що не буде вести переговори, доки рф не піде з усієї України.

Для європейців зима буде складною. Ми бачили протести, хвилювання. Деякі європейські лідери можуть двічі подумати про те, щоб продовжувати підтримувати Україну, і подумають, що настав час для угоди, — заявило джерело видання.

Інше джерело, близьке до російської влади, заявило, що кремль вже помічає похитування європейської єдності, і очікує, що цей процес прискориться на тлі зимових труднощів.

Буде дуже важко, якщо вона (війна — ред.) затягнеться на осінь і зиму. Так що є надія, що вони (українці — ред.) проситимуть миру, — зазначило джерело агентства.

Водночас агентство зазначає, що офіційні особи США на умовах анонімності повідомляють, що наразі що не бачать жодних ознак коливання підтримки України.

Джерело: Reuters


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