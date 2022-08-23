Макрон закликав не йти на компроміси із росією

Еммануель Макрон, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n174020-makron-zaklykav-ne-yty-na-kompromisy-iz-rosiieu.html

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Президент Франції Еммануель Макрон закликав міжнародне співтовариство не виявляти «жодної слабкості та духу компромісу» щодо росії, яка продовжує війну в Україні.

Про це він заявив під час виступу на саміті Кримської платформи, який розпочався сьогодні, 23 серпня, повідомляє AFP.

У нас не може бути жодної слабкості, якогось духу компромісу, тому що йдеться про свободу для всіх і мир на всіх частинах земної кулі, — наголосив Макрон.

Також президент Франції пообіцяв, що підтримка Євросоюзом України у її боротьбі з повномасштабним вторгненням Росії, котре розпочалося півроку тому, триватиме «в довгостроковій перспективі».

Наша рішучість не змінилася, і ми готові підтримувати ці зусилля в довгостроковій перспективі, — наголосив він у відеозверненні.

Дестабілізація міжнародного порядку та наступні збої на гуманітарному рівні, у плані енергоносіїв і продовольства", є наслідками вибору, зробленого росією і тільки росією, — напасти на Україну 24 лютого, — наголосив президент Франції.

Джерело: AFP