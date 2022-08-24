Яхта «Май Сага» затонула біля узбережжя Італії, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n174052-yahta-rosiyskogo-oligarha-zatonula-bilya-beregiv-italiyi-video.html

Ракурс

Яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна «Май Сага» сьогодні, 24 серпня, затонула біля узбережжя Італій в затоці Сквілачче.

Айвазян — співвласник холдингу «Кузбассразрезуголь» та голови ради директорів компанії «Крутрейд». Про це повідомляє видання Moscow Times.

За даними російських ЗМІ, екіпаж повідомив про потрапляння води на борт і евакуювався. Яхту намагалися відбуксирувати в порт, але через погану погоду вона пішла на дно.

За підрахунками італійських ЗМІ, Айвазян придбав 39-метрову яхту за 50 млн дол. США.

Джерело: Moscow Times