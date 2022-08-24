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Яхта «Май Сага» затонула у побережья Италии, скриншот видео
Яхта российского олигарха затонула у берегов Италии — СМИ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174052-yahta-rossiyskogo-oligarha-zatonula-u-beregov-italii-smi-video.htmlРакурс
Яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна «Май Сага» сьогодні, 24 серпня, затонула біля узбережжя Італій в затоці Сквілачче.
Айвазян — співвласник холдингу «Кузбассразрезуголь» та голови ради директорів компанії «Крутрейд». Про це повідомляє видання Moscow Times.
За даними російських ЗМІ, екіпаж повідомив про потрапляння води на борт і евакуювався. Яхту намагалися відбуксирувати в порт, але через погану погоду вона пішла на дно.
За підрахунками італійських ЗМІ, Айвазян придбав 39-метрову яхту за 50 млн дол. США.
Джерело: Moscow Times
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