Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Яхта «Май Сага» затонула у побережья Италии, скриншот видео

Яхта российского олигарха затонула у берегов Италии — СМИ (ВИДЕО)

24 авг 2022, 20:33
999

Яхта російського олігарха Геннадія Айвазяна «Май Сага» сьогодні, 24 серпня, затонула біля узбережжя Італій в затоці Сквілачче.





Айвазян — співвласник холдингу «Кузбассразрезуголь» та голови ради директорів компанії «Крутрейд». Про це повідомляє видання Moscow Times.

За даними російських ЗМІ, екіпаж повідомив про потрапляння води на борт і евакуювався. Яхту намагалися відбуксирувати в порт, але через погану погоду вона пішла на дно.

За підрахунками італійських ЗМІ, Айвазян придбав 39-метрову яхту за 50 млн дол. США.

Джерело: Moscow Times


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров