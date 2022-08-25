Экс-преподаватель Бильченко подозревается в госизмене — она вербовала корректировщиков огня по Киеву

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Ракурс

Колишню викладачку Університету Драгоманова Євгенію Більченко підозрюють у держзраді — вона вербувала корегувальників вогню по Києву. Також про підозру повідомили двом її спільникам.

За даними слідства, з лютого 2022 року Більченко, яка перебуває на території рф, на замовлення російських кураторів створила та адмініструвала низку груп у Telegram.

У групах вербували українців, щоб отримати від них інформацію про розташування та переміщення ЗСУ та бійців ТрО у Києві та Київській області, повідомили в Офісі генпрокурора 25 серпня.

У червні цього року скандальна екс-викладачка Більченко вирядилася в Z-вбрання на російському фестивалі в Пушікіно.

Більченко переїхала в росію після скандалу з лекціями, на яких вона розповідала студентам про «геноцид Донбасу».

23 липня 2021 року в НПУ Драгоманова підтвердили, що ліквідували кафедру, де працювала скандальна викладачка Більченко. Персонально питання щодо професорки не розглядали.

Скандал розгорівся через допис Більченко: у ньому вона називала закон про українську мову «лімфовузлом на тілі онкохворої американської колонії». Також у мережі поширилися уривки її виступів, де вона заявляє про «неонацизм» в Україні, а також називає війну Росії проти України «братньою».

Крім того, Більченко виступала на каналах фейкової днр і їздила на творчі вечори до Москви та Санкт-Петербурга.

Така публічна позиція професорки викликала обурення в суспільстві, а студенти університету почали вимагати звільнення Євгенії Більченко.