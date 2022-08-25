Появилось первое видео немецкой зенитной самоходной установки «Гепард» в Украине

https://racurs.ua/n174069-poyavilos-pervoe-video-nemeckoy-zenitnoy-samohodnoy-ustanovki-gepard-v-ukraine.html

Ракурс

Перше відео зенітної самохідної установки «Гепард» в Україні. Всього Німеччина обіцяє передати 15 таких установок.

Його оприлюднив 25 серпня в Телеграм військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Модуль з двома 35-мм гарматами встановлений на шасі від танку Леопард І, скорострільність кожної 550 пострілів за хвилину, всього було випущено з 1973 року 420 шасі та 435 бойових модулів.

«Ракурс» повідомляв, що 10 серпня Німеччина передала Збройним силам України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard («Гепард»).

Загалом Київ отримав 12 одиниць ЗСУ Gepard від Берліна. Також за останні кілька днів було поставлено 49 тис. снарядів до Gepard.