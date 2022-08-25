Пентагон – Приоритетом для США является передача Украине ракет GMLRS, а не ATACMS

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Наразі пріоритетом для США є передача Україні ракет GMLRS, а не ATACMS, заявили в Пентагоні. Міноборони США зазначає, що ЗСУ використала вже сотні GMLRS з «неймовірним ефектом на полі бою».

У Пентагоні вважають, що наразі Збройним силам України непотрібні оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS.

Сполучені Штати зосереджені на збільшенні постачання керованих реактивних снарядів сімейства GMLRS з дальністю ураження до 84 км, — заявив 24 серпня під час брифінгу заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль.

Він сказав, що Міноборони США консультується з Києвом про поточні потреби Збройних сил України на фронті.

За нашою оцінкою, найбільш підходящими боєприпасами для поточної ситуації на фронті є GMLRS. Отже, ми поставили в пріоритет отримання українцями GMLRS, які їм потрібні не тільки для утримування росіян на сході, але і для створення деякого «імпульсу» в інших частинах країни, — сказав Каль.

Високопосадовець Пентагону зазначив, що США зосереджуються на забезпеченні GMLRS через пакети військової допомоги.

Ми майже у кожному пакеті допомоги забезпечили постійний потік GMLRS — сотні й сотні одночасно. За нашою оцінкою, українські запаси GMLRS зараз досить хороші. І ми збираємося продовжувати надавати їх, — наголосив Каль.

Крім того, він сказав, що питання винищувачів для України обговорюється, але на передачу підуть роки.

Він наголосив, що питання можливої передачі винищувачів Україні залишається на столі переговорів, проте остаточних рішень із цього приводу не ухвалено.

Ракетний комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) призначений для ураження точкових цілей таких як командні пункти, пускові установки ракет, об'єкти ППО, вузли зв’язку, склади, розташовані в глибині оборони противника.

Для пуску ракети використовуються пускові установки M270 та M142. Комплекс має ракету MGM-140B, яка являє собою оперативно-тактичну ракету з максимальною дальністю польоту до 300 км.

GMLRS — сімейство американських керованих реактивних снарядів калібру 227 мм. Ці боєприпаси класифікують, як високоточні та використовують для систем HIMARS та M270.