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Ракурс
Морпехи выстрелами САУ уничтожили несколько бензовозов, БМП и боекомплект врага

Морпехи выстрелами САУ уничтожили несколько бензовозов, БМП и боекомплект врага (ВИДЕО)

25 авг 2022, 13:51
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36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського влучними пострілами САУ знищила декілька бензовозів, декілька БМП та боєкомплектів ворога.





Ворога виявила аеророзвідка, а знищила українська САУ.

Поки російське командування продовжує фантазувати на тему своїх успіхів на Південному напрямку, морпіхи 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вносять власні корективи у вороже «все по плану». Днями завдяки плідній співпраці аеророзвідки та артилерії бригади противник недорахувався декілька бензовозів, декілька БМП та боєкомплекта, які були знищені влучними пострілами САУ, — повідомили у 36 бригаді та опублікували відповідне відео.

Раніше у цій бригаді показали, як на Херсонщині спопелили російський танк та самохідну артилерійську установку, знищили гаубицю Д-20 із розрахунком та бліндаж окупантів.

Військові жартують, що під аргументи 122-го калібру російські війська здійснюють жест «доброї волі» набагато швидше.

Источник: Ракурс


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