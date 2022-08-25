Морпехи выстрелами САУ уничтожили несколько бензовозов, БМП и боекомплект врага

36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського влучними пострілами САУ знищила декілька бензовозів, декілька БМП та боєкомплектів ворога.

Ворога виявила аеророзвідка, а знищила українська САУ.

Поки російське командування продовжує фантазувати на тему своїх успіхів на Південному напрямку, морпіхи 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вносять власні корективи у вороже «все по плану». Днями завдяки плідній співпраці аеророзвідки та артилерії бригади противник недорахувався декілька бензовозів, декілька БМП та боєкомплекта, які були знищені влучними пострілами САУ, — повідомили у 36 бригаді та опублікували відповідне відео.