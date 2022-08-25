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Морпіхи пострілами САУ знищили декілька бензовозів, БМП та боєкомплект ворога
Морпіхи пострілами САУ знищили декілька бензовозів, БМП та боєкомплект ворога (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174074-morpihy-postrilamy-sau-znyschyly-dekilka-benzovoziv-bmp-ta-boiekomplekt-voroga-video.htmlРакурс
36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського влучними пострілами САУ знищила декілька бензовозів, декілька БМП та боєкомплектів ворога.
Ворога виявила аеророзвідка, а знищила українська САУ.
Поки російське командування продовжує фантазувати на тему своїх успіхів на Південному напрямку, морпіхи 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського вносять власні корективи у вороже «все по плану». Днями завдяки плідній співпраці аеророзвідки та артилерії бригади противник недорахувався декілька бензовозів, декілька БМП та боєкомплекта, які були знищені влучними пострілами САУ, — повідомили у 36 бригаді та опублікували відповідне відео.
Раніше у цій бригаді показали, як на Херсонщині спопелили російський танк та самохідну артилерійську установку, знищили гаубицю Д-20 із розрахунком та бліндаж окупантів.
Військові жартують, що під аргументи 122-го калібру російські війська здійснюють жест «доброї волі» набагато швидше.
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