Буданов – В войне начался переломный момент, грядет расплата

https://racurs.ua/n174083-budanov-v-voyne-nachalsya-perelomnyy-moment-gryadet-rasplata.html

Ракурс

Про початок переломного моменту у війні заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Буданов. Прикладами цього він назвав останні події в окупованому Криму — вибухи на військових складах рф та аеродромах.

Це зовсім не друга армія світу, і навіть не четверта. І розплата прийде. Розуміння, що розплата буде, приходить до людей, коли вони особисто починають бачити та відчувати, що війна — це не десь там у якійсь частині світу, а у них. Тому переломний момент уже розпочався, — вказав очільник ГУР в ефірі національного телемарафону у середу, 24 серпня.

З його слів, росіяни почали розуміти, що їхня армія не така вже й сильна, а системи ППО — не настільки хороші, і, як наслідок, — армія воєнних злочинців рф не здатна «захистити» тимчасово окуповану українську територію.

Нагадаємо, Буданов у червні припускав, що переломний момент у боротьбі з російською агресією відбудеться у серпні. Він також прогнозував, коли та чим закінчиться війна з росією. У Міноборони України не виключають, що війну можна завершити до кінця року.