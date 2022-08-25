80 тыс. убитых, 300-х и дезертиров - министр обороны Британии оценил потери рф

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росія у війні проти України втратила понад 80 тис. воєнних злочинців. Таку цифру озвучив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв’ю газеті Evening Standard.

Він уточнив, що йдеться про загиблих, поранених та дезертирів. Для порівняння впродовж десяти років війни в Афганістані росіяни втратили 15 тис. солдат. Воллес додав, що москва нині перебуває у «вкрай крихкому становищі», а прогрес її армії можна виміряти «в метрах на тиждень, а не в милях».

Ми погоджуємося, що російські втрати — якщо обʼєднати загибель, поранення та дезертирство — це понад 80 тис. осіб з їхніх збройних сил. Це 80 тис. за шість місяців проти 15 тис. осіб, яких вони втратили за десять років в Афганістані, — вказав Воллес.

Відповідаючи на запитання про те, чи зможе Київ повернути території, які окупувала росія, Воллес зазначив, що Україна йде до цього.

Нагадаємо, у Генеральному штабі Збройних сил України 25 серпня вказали, що за 183 дні повномасштабної війни армія воєнних злочинців рф втратила вбитими 45 тис. 850 осіб.