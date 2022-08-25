ВСУ освобождают больше территорий, чем армия рф успевает захватить – ISW

https://racurs.ua/n174085-vsu-osvobojdaut-bolshe-territoriy-chem-armiya-rf-uspevaet-zahvatit-isw.html

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Повномасштабна війна росії проти України триває. Водночас в американському «Інституті вивчення війни» (ISW) вважають, що результати військових операцій армії воєнних злочинців рф настільки незначні, що міноборони країни-терористки дедалі гостріше відчуває необхідність знайти хоч якісь аргументи для підтримки репутації.

Аналітики ISW вказують, що впродовж останніх 39 днів війська рф захопили контроль над територією, яка становить приблизно 1% від тієї, що була звільнена Збройними силами України від окупантів після середини березня.

ISW вказали, що атаки росіян після закінчення оперативної паузи 16 липня дали їм контроль над приблизно 451 кв. км території України, тоді як порівняно з 21 березня (умовною датою максимального просування військ рф) наші захисники повернули контроль над приблизно 45 тис. кв. км.

Водночас навіть на тимчасово окупованих територіях України росіянам не вдається встановити надійний контроль через опір місцевого населення та партизанський рух.