В Кабмине дали разъяснение об обязательной эвакуации населения из еще трех областей

https://racurs.ua/n174165-v-kabmine-dali-razyasnenie-ob-obyazatelnoy-evakuacii-naseleniya-iz-esche-treh-oblastey.html

Ракурс

В уряді України дали роз’яснення щодо обов’язкової евакуації населення з Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Йдеться лише про окремі райони вищеназваних областей, що постійно знаходяться під загрозою ворожих обстрілів. Райони, мешканців яких планують евакуювати, затвердять спеціальні комісії при ОВА, пояснила в ефірі телемарафону віце-прем'єр Ірина Верещук.

Евакуації можуть підлягати щонайменше 500 тис. людей. Їх переселять в західну й центральну частину України.

Необхідність евакуації аргументують не лише військовими діями, а й ризикованим опалювальним сезоном — через обстріли критичної інфраструктури взимку мешканці цих районів залишаться без опалення.

Евакуація триватиме з осені до зими.

Нагадаємо, на початку серпня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію населення Донецької області. У Кабміні пояснили, що причиною евакуації є руйнація газогонів у регіоні й неможливість його опалювати у зимовий період.

На початку серпня в уряді заявляли, що подібний крок можуть запровадити й для деяких інших регіонів.