ВСУ остановили наступление врага на трех направлениях. Фото:

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Війна в Україні триває, ЗСУ дають гідну відсіч ворога на всіх ділянках фронту.

На Сіверському напрямку без особливих змін. На останньому ворог зі ствольної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Білопілля, Гаю, Катеринівки, Миропілля та Водолаги Сумської області. На Харківському напрямку із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії були обстріляні території біля 10 населених пунктів. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Курульки, Бражківки, Богородичного, Краснопілля та Адамівки. Росіяни намагалися провести безглузду розвідку боєм у районі Долини, але зазнали втрат та відійшли. Ворог вів штурмові дії біля Богородичного, але успіху не мав.

На Краматорському напрямку обстріли з артилерії були зафіксовані неподалік Григорівки, Сіверська та Івано-Дар'ївки. Також ворог задіяв авіацію для удару в районі Григорівки.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та Кодеми. ЗСУ зупинили спробу наступу поблизу Кодеми та Зайцевого.

На Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони Авдіївки, Водяного, Веселого, Мар’їнки, Олександрополя і Тоненького. Безуспішним був наступ ворога в районі Первомайського.

На Новопавлівському напрямку по позиціях ЗСУ гатили з танків, ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Павлівки, Володимирівки, Констянтинівки та Новоукраїнки. Крім того, противник задіяв авіацію для удару в районі Володимирівки.

На Запорізькому напрямку окупанти обстріляли з різноманітної артилерії та танків райони п’яти населених пунктів. На Південнобузькому напрямку росіянами були обстріляні райони 14 населених пунктів.

Нагадаємо, російські військові намагаються встановити контроль над Донбасом та не допустити просування Збройних сил України на тимчасово окуповані території. Українські захисники зупинили наступ ворога на низці напрямків.