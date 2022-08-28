ВСУ атаковали три пункта управления военных рф на Херсонщине

ВСУ атаковали три пункта управления военных рф. Фото:

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Українські артилеристи вдарили по трьох пунктах управління російських військових у Херсоні та Дар’ївці.

Також «боги війни» уразили склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні. Підтверджені втрати росіян складають 11 солдатів, три одиниці бронетехніки та самохідну гаубицю «Мста-С». Про це 28 серпня повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук із посиланням на дані оперативного командування «Південь».

Вогневі завдання наших ракетно-артилерійських підрозділів реалізовано влучанням по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема й 35-ої рашистської армії в Новій Каховці, — зазначив він.

Братчук додав, що міст та переправа через Інгулець перебувають під вогневим контролем ЗСУ, уражені і не функціонують.

Крім того, потужні вибухи гриміли на базі російських окупантів у Сватовому. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі телемарафону розповів, що російські військові вийшли з міста, залишилася лише «міліція ЛНР». Саме на базі де перебували загарбники й пролунали вибухи.

Нагадаємо, на території тимчасово окупованої Нової Каховки Херсонської області 28 серпня пролунали вибухи. Голова Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань повідомив про прильоти по ворожій базі, яку росіяни облаштували на заводі «Сокіл».