Флаг Украины развернули через берега Днепра. Фото: «Вечерний Киев»

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Український прапор довжиною 430 м розгорнули через Парковий пішохідний міст на Труханів острів у Києві.

У неділю, 28 серпня, два береги Дніпра символічно об'єднали державним стягом у межах мистецької акції «Україна — єдина». Участь в заході взяли тимчасово переміщені жителі Маріуполя, Мелітополя та інших міст України. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Два береги. Один прапор. Єдина та неподільна Україна. У Києві в межах мистецької акції «Україна єдина» українці символічно з'єднали лівий і правий береги Дніпра за допомогою прапора довжиною 430 м, — зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, об'єднання жовто-синім стягом берегів Дніпра показує єдність українців у боротьбі за свободу й незалежність України.

Нагадаємо, до Дня Незалежності України армія дронів підняла у небо над Києвом почесні прапори легендарних бригад ЗСУ. Таким чином організатори заходу хотіли подякувати усім військовослужбовцям, які на полі виборюють свободу.