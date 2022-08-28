Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Прапор України розгорнули через береги Дніпра. Фото: «Вечірній Київ»

Величезний прапор України розгорнули через береги Дніпра у Києві (ВІДЕО)

28 сер 2022, 16:21
999

Український прапор довжиною 430 м розгорнули через Парковий пішохідний міст на Труханів острів у Києві.





У неділю, 28 серпня, два береги Дніпра символічно об'єднали державним стягом у межах мистецької акції «Україна — єдина». Участь в заході взяли тимчасово переміщені жителі Маріуполя, Мелітополя та інших міст України. Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Два береги. Один прапор. Єдина та неподільна Україна. У Києві в межах мистецької акції «Україна єдина» українці символічно з'єднали лівий і правий береги Дніпра за допомогою прапора довжиною 430 м, — зазначив міністр культури Олександр Ткаченко.

За його словами, об'єднання жовто-синім стягом берегів Дніпра показує єдність українців у боротьбі за свободу й незалежність України.

Прапор України розгорнули через береги Дніпра. Фото: «Вечірній Київ»

Прапор України розгорнули через береги Дніпра. Фото: «Вечірній Київ»

Прапор України розгорнули через береги Дніпра. Фото: «Вечірній Київ»

Нагадаємо, до Дня Незалежності України армія дронів підняла у небо над Києвом почесні прапори легендарних бригад ЗСУ. Таким чином організатори заходу хотіли подякувати усім військовослужбовцям, які на полі виборюють свободу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів