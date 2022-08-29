Склад и воинская часть оккупантов уничтожены на Херсонщине. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n174202-vsu-ispepelili-sklad-i-voinskuu-chast-okkupantov-v-hersone.html

Ракурс

Позиції російських військових на території тимчасово окупованої Херсонщини були обстріляні Збройними силами України.

Захисники поцілили в склади боєприпасів і військову частину противника Херсоні. Про це депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань повідомив у Facebook.

Херсонщина. Ніч для орків була нелегкою, а для багатьох останньою. «Прильоти» по складах і прямо у військову частину рашистів в Херсоні, — йдеться в повідомленні.

Тим часом Telegram-канал «Збройні сили України. Війна з окупантами» повідомив, що в Каховському районі була знищена ворожа техніка, а в районі Олешків було влучання у міст через річку Конкую. Крім того, в районі Антонівського мосту було влучання по базуванню загарбників.

Нагадаємо, українські артилеристи 28 серпня вдарили по трьох пунктах управління російських військових у Херсоні та Дар’ївці. Також були вражені склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні. Підтверджені втрати росіян складають 11 солдатів, три одиниці бронетехніки та самохідну гаубицю «Мста-С».