Уничтоженные мосты в Херсонской области. Фото: lb.ua

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Збройні сили України також знищили практично всі великі мости у Херсонській області.

Реактивні системи залпового вогню HIMARS вивели з ладу Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський мости. В регіоні залишилися лише пішохідні переходи. Про це 29 серпня повідомило оперативне угруповання військ «Каховка» у Facebook.

Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонської області вкрай непроста, — йдеться у повідомленні.

Військові наголошують, що армія країни-агресора опинилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території окупованого Криму. Додали, що для України з’явився блискучий шанс повертати свої території.

Також ОУВ «Каховка» оприлюднило карту, на якій можна побачити, як саме вдалося порушити логістику ворога.

Нагадаємо, 29 серпня оперативне командування «Каховка» повідомило, що підрозділи Збройних сил України прорвали першу лінію оборони окупантів у Херсонській області. Українські військові витіснили 109 полк так званої ДНР із їхніх позицій, а російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою.