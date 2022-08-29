Шольц предложил создать единую европейскую систему ПВО

https://racurs.ua/n174210-sholc-predlojil-sozdat-edinuu-evropeyskuu-sistemu-pvo.html

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився за створення єдиної європейської системи протиповітряної оборони.

Виступаючи 29 серпня з промовою в Карловому університеті в Празі, Шольц сказав, що створення спільної системи ППО в Європі буде дешевшим і ефективнішим, ніж на національному рівні. За його словами, «створена разом система підвищила б безпеку усієї Європи», повідомляє Der Spiegel.

У своїй промові у Празі Шольц також виступив за розширення Євросоюзу, пише Deutsche Welle. За словами канцлера, частиною ЄС мають стати країни Західних Балкан, Україна, Молдова та у перспективі Грузія.

Це розширення на користь Європейського Союзу. У ці дні знову постає питання про те, де надалі проходитиме розділова лінія між вільною Європою та неоімперіалістичною автократією, — сказав канцлер.

Під час свого виступу Шольц заявив, що Німеччина має взяти на себе особливу відповідальність за нарощування потенціалу України у сфері ППО та артилерії. За його словами, Берлін продовжить допомагати Києву та найближчими тижнями направить в Україну сучасні озброєння, у тому числі системи ППО, радари та безпілотники.

Нагадаємо, у червні лідери країн Євросоюзу надали Україні та Молдові статусу кандидатів у члени ЄС. Лідери країн ЄС також погодилися надати статус кандидата Грузії після того, як країна виконає низку умов. Статус кандидата також мають Північна Македонія (подала заявку у 2004 році), Албанія (2009), Сербія (2009), Туреччина (1987) та Чорногорія (2008).