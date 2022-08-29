ВСУ начали наступательные действия на юге Украины. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n174209-vsu-nachali-nastupatelnye-deystviya-na-uge-ukrainy-voennye-video.html

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Збройні сили України почали бої за південні регіони у понеділок, 29 серпня.

Однак інформація щодо бойових дій повинна знаходитись в тиші. Новини з Херсонщини всіх надихнули, але українцям треба набратися терпіння і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів. Про це на брифінгу заявила керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час брифінгу.

За словами Гуменюк, окупанти досить давно підтягували свої сили й збирали резерви. Однак ЗСУ регулярно знищували російську військову техніку, склади з боєзапасом та установки протиповітряної оборони. Все це все послабило ворога.

Але ми не плекаємо пустих надій, розуміючи що ворог досить потужний і навіть те що він десь має моральну дестабілізацію у своїх військах, може бути використана нами на нашу користь, але ж розслаблятися ще зарано, — додала вона.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на сьогоднішні події в Херсонській області.

І згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Під пекучим небом українського серпня, — написав він у Telegram.

А голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім потролив ворогів. Після чергового удару ЗСУ по Антонівському мосту він написав у Telegram, що на правому березі Дніпра різко зріс попит на надувні матраци та човни.

Нагадаємо, 29 серпня Збройні сили України прорвали першу лінію оборони ворогів на окупованій Херсонщині. Бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки відійшли зі своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники теж втекли з поля бою.

У прес-центрі сил оборони півдня заявили, що українська армія розпочала наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України.

А оперативне угруповання військ «Каховка» у Facebook повідомило, що українські РСЗВ HIMARS знищили практично всі великі мости у Херсонській області, чим відрізали росіян від постачання озброєння та особового складу з території окупованого Криму.